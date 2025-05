Projeto permite a servidor de instituição científica receber bolsa

“A proposição contribuirá para prover as ICTs públicas com os recursos humanos necessários para a própria materialização da política institucional de inovação”, disse.

De acordo com Ramos, o projeto de lei procura resolver dois problemas de recursos humanos das ICTs públicas: permitir que servidores atuem em atividades de apoio aos projetos da área de ciência, tecnologia e inovação; e possibilitar que eles recebam bolsas de estímulo à inovação.

Pela proposta, os recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDTC) poderão ser usados para financiar bolsas de estímulo à inovação tecnológica em projetos de ICTs públicas, cobrindo as necessidades de pessoal para pesquisa e desenvolvimento.

O Projeto de Lei 4705/24, do deputado Duda Ramos (MDB-RR), permite que servidores, militares e empregados públicos designados para trabalhar no Núcleo de Inovação Tecnológica das Instituições Científica, Tecnológica e de Inovação (ICTs) possam receber bolsa de estímulo à inovação. O texto está em análise na Câmara dos Deputados.

