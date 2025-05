Sicoob Creditapiranga inaugura Chimarródromos em Palmitinho e Tenente Portela, no RS

Foi entregue oficialmente nesta quarta-feira, 21 de maio, um chimarródromo para o município de Palmitinho, e outro para Tenente Portela, no RS. O novo espaço foi criado para oferecer mais conforto aos moradores e visitantes que apreciam o tradicional chimarrão. Em Palmitinho, o equipamento foi instalado no Complexo Esportivo e em Tenente Portela, na Praça Tenente Bins.

O Sicoob Creditapiranga desenvolveu o projeto em parceria com as prefeituras, com o intuito de incentivar o convívio social e valorizar a cultura e tradição gaúcha.

Conforme o Presidente do Sicoob Creditapiranga, Simplício Meurer, “o Chimarródromo foi idealizado para ser um local de convivência, onde o sabor e a cultura do chimarrão poderão ser apreciados em um ambiente acolhedor e convidativo, fortalecendo laços e servindo de elo entre gerações. Estamos muito felizes em poder contribuir com este equipamento, que com certeza, será muito usufruído pelos munícipes.”

Sobre o Sicoob - Instituição financeira cooperativa, o Sicoob tem mais de 8,5 milhões de cooperados e está presente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. Oferecendo serviços de conta corrente, crédito, investimento, cartões, previdência, consórcio, seguros, cobrança bancária, adquirência de meios eletrônicos de pagamento, dentre outras soluções financeiras.

É formado por 329 cooperativas singulares, 14 cooperativas centrais e pelo Centro Cooperativo Sicoob (CCS), que é composto por uma confederação e um banco cooperativo, além de uma processadora e bandeira de cartões, administradora de consórcios, entidade de previdência complementar, seguradora e um instituto voltado para o investimento social.

Ocupa a primeira colocação entre as instituições financeiras com maior número de agências no Brasil, com mais de 4,6 mil pontos de atendimento, e, em mais de 400 municípios, é a única instituição financeira presente. Acesse www.sicoob.com.br para mais informações.

Fonte: Sicoob Creditapiranga – Assessoria de Comunicação e Marketing.