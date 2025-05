Primeiro encontro de médicas cooperadas ressalta a liderança feminina

As mulheres trazem em sua essência o dom de cuidar, zelar e estar sempre prontas para ajudar. Essa essência foi mote do 1º Encontro de Médicas Cooperadas: Mulheres que Cuidam e Inspiram, promovido pela Unimed Noroeste/RS, no sábado, 17, na Casa de Festas e Eventos Villa Bento, em Ijuí.

As convidadas foram recepcionadas com um brunch e participaram de momento de troca de experiências e reflexões sobre os novos desafios da atuação médica dentro das cooperativas, com foco no futuro do cooperativismo e na liderança feminina. A palestra principal foi conduzida pela especialista em consciência comunicacional e responsável pelo Programa de Valorização do Cooperado desenvolvido pela Unimed do Brasil, Thais Jerônimo, que destacou as diferentes visões entre as gerações. Para a palestrante, a mudança é feita por quem age. “Liderança é ação, não imposição”, enfatizou, estimulando que é preciso o protagonismo feminino na gestão das cooperativas.

Presente no evento, a médica Cristiane Neutzling, cooperada da Coordenadoria de Panambi e conselheira Fiscal da cooperativa, ressalta que a presença feminina na Medicina é cada vez mais forte e essencial. “É importante ter momentos que reforçam a união da classe, além de compartilhar vivências que fortaleçam a nossa profissão”, estimula.

O evento teve o apoio da Unicred Horizontes, do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers), da Associação Médica do Noroeste (Amen), do Instituto de Patologia e Biologia Molecular (IPPF) e da Terra Missioneira Agroindústria Familiar, uma iniciativa que reforça o compromisso das instituições em promover momentos de aprendizado e valorização para seus cooperados. “Este momento vem para nos fortalecer, tanto como mulheres quanto como médicas”, observou a diretora do Simers, médica Denise Affonso. Representando as demais instituições parceiras estavam: pela Unicred, as gerentes de relacionamento, Carina Damião Stulp e Tânia Malheiros; pelo IPPF, a gestora da unidade de Ijuí, Paula Koppe Gregori; e pela Amen, as médicas Marinês Schmitz (diretora científica), Márcia Eifler (vice-presidente) e Marília Thomé da Cruz (tesoureira), cooperadas da Unimed Noroeste/RS.

Núcleo de Marketing e Comunicação

Textos: Fernando Goettems (MTb 16.209), Jaíse Schumann (MTb 17.199) e Paola Machado (MTb 20.080)