Tradição e tecnologia se encontram no novo Chimarródromo da Praça Tenente Bins

Na tarde de quarta-feira, 21, foi inaugurado o Chimarródromo na Praça Tenente Bins, localizada em frente à Igreja Católica. O novo espaço oferece à comunidade água quente, água filtrada, bebedouro para pets e carregador de celular, promovendo conforto e integração.

Representando a Prefeitura Municipal, o secretário de Administração e Comunicação Social, Paulo Josselino Farias, destacou a importância da iniciativa. Em seu discurso, agradeceu ao Sicoob pela parceria e ressaltou que o Chimarródromo será um ponto de encontro para a comunidade, incentivando a convivência e a preservação das tradições gaúchas.

A cerimônia contou ainda com a presença de outros secretários municipais, que prestigiaram a entrega do novo equipamento à população.

O presidente do Sicoob Creditapiranga, Simplício Meurer, também esteve presente, acompanhado da equipe local. Segundo ele, a iniciativa reafirma o compromisso da cooperativa com o fortalecimento dos vínculos comunitários e a valorização da cultura regional, mantendo vivas as tradições, como o hábito do chimarrão.