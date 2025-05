CRAS oferece capacitação em confeitaria artesanal com apoio do SENAR

O curso foi realizado nos dias 19 e 20 de maio, nas instalações do CRAS, e proporcionou momentos produtivos, recheados de aprendizado e sabor. Ao todo, doze alunas participaram das atividades.

De acordo com a secretária Rosimeri Marques, "iniciativas como essa fortalecem o protagonismo das famílias, incentivam a autonomia e abrem caminhos para a geração de renda a partir do conhecimento adquirido."

A Secretaria de Habitação e Assistência Social de Derrubadas, por meio do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), promoveu um curso de tortas e docinhos caseiros em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR-RS). A oficina foi conduzida pela instrutora Ana Paula Cecatto, que ensinou técnicas práticas para o preparo de massas, recheios, decoração e conservação dos produtos.

