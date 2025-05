Conscientização sobre abuso infantil chega às escolas do interior do município

A campanha Maio Laranja está sendo promovida em Miraguaí por meio de uma ação conjunta das Secretarias Municipais de Educação e Assistência Social, Rede de Apoio à Criança e ao Adolescente, Rede de Apoio à Escola, CRAS, CONDICA e Conselho Tutelar, com o apoio da Delegacia de Polícia de Miraguaí e do Ministério Público de Tenente Portela.

Ao longo do mês, diversas palestras foram realizadas em encontros na cidade, culminando com atividades nas escolas estaduais Osmar Hermann e Pontão dos Buenos, além das escolas municipais do interior do município.

O Maio Laranja é uma campanha nacional de conscientização e enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Instituída pela Lei nº 14.432/2022, a campanha ocorre anualmente durante o mês de maio, com o objetivo de mobilizar a sociedade e o poder público para prevenir e combater essas formas de violência.

Com informações da Rádio Planeta FM 102.7