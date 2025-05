Alunos do ensino fundamental aprendem sobre identificação civil em visita ao setor de RG

A atividade teve como objetivo principal proporcionar aos estudantes um entendimento prático sobre o processo de emissão do RG, documento fundamental para a identificação dos cidadãos. Durante a visita, a servidora pública Tânia Lopes Lucatelli, responsável pelo setor, apresentou de forma didática as etapas da coleta de dados e os documentos exigidos para a solicitação da carteira de identidade.

Na terça-feira, 20, os alunos do 1º ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Nelso Picinini, acompanhados pelas professoras Débora Guimarães Salla e Luana Mendes Almeida, realizaram uma visita educativa ao setor responsável pela emissão das carteiras de identidade (RG) no município de Vista Gaúcha.

