Comissão aprova prioridade para gestantes e lactantes no acesso a vacina e medicamentos durante pandemias

A proposta altera o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) .

“Esse aumento representou um excesso de mortalidade materna de 39% em comparação com a média dos cinco anos anteriores. Esses dados ressaltam a necessidade de políticas que assegurem a proteção prioritária desse grupo.”

O parlamentar cita dados do Ministério da Saúde que mostram que, durante a pandemia de Covid-19, as gestantes apresentaram uma maior taxa de mortalidade. “Em 2021, o Brasil registrou 3.030 mortes maternas, um aumento significativo em relação aos 1.965 óbitos em 2020”, destacou.

O parecer do relator, deputado Dr. Zacharias Calil (União-GO), foi favorável ao projeto da deputada Laura Carneiro (PSD-RJ). “A priorização para gestantes e lactantes reconhece a maior vulnerabilidade desse grupo, cujas alterações fisiológicas durante a gestação podem agravar os efeitos de doenças infecciosas, conforme amplamente demonstrado durante pandemias recentes, como a de Covid-19”, disse.

A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 4124/24 , que assegura prioridade para gestantes e lactantes no recebimento de insumos de saúde de qualquer natureza, como vacinas e medicamentos, para protegê-las contra epidemias e outros agravos inusitados à saúde.

