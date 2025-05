Parque Estadual Rio Canoas comemora 21 anos com atividades ao ar livre

Foto: Adrio Centeno/IMA

O Parque Estadual Rio Canoas (PAERC), localizado no município de Campos Novos, em Santa Catarina, celebra na próxima terça-feira, 27 de maio, os seus 21 anos de criação. Para celebrar a data, uma programação especial foi preparada pela equipe e parceiros do parque para receber os visitantes neste domingo, 25. Com uma área de 1.228,7 hectares, o parque é um importante refúgio para a biodiversidade, abrigando e protegendo uma rica variedade de fauna e flora típicas da região.

Unidade de Conservação de Proteção Integral, o PAERC é administrado pelo Instituto do Meio Ambiente (IMA), com o apoio do Governo do Estado de Santa Catarina. Desde sua criação, o parque tem se consolidado como um símbolo de conservação ambiental e educação ecológica. Além da proteção dos ecossistemas locais, o PAERC também promove atividades de lazer e conscientização, aproximando visitantes e comunidade da natureza.

“Neste aniversário, comemoram-se também os avanços na gestão ambiental, o fortalecimento do apoio às pesquisas científicas e o compromisso contínuo com a preservação da biodiversidade. O Parque Estadual Rio Canoas permanece como um espaço de encontro entre a sociedade e o meio ambiente, promovendo a integração entre a conservação e a participação cidadã”, comenta a coordenadora do parque, Leila Denise Alberti.

As atividades de celebração do aniversário incluem Expedição Trilha das furnas – 15 km de trilha e trilhas diversas de menor percurso pelo parque. A entrada é gratuita.

:: Programação

Domingo – 25 de maio

8 h– Saída de ônibus gratuito em frente a Prefeitura Municipal de Campos Novos

9 h – Saída para as Trilhas

12 h– Almoço no quiosque do parque. Cardápio: entrevero

14 h – Saída para as Trilhas

15h30 – Corte do Bolo de Aniversário

Sobre o Parque Estadual Rio Canoas

A criação da Unidade de Conservação de Proteção Integral, o Parque Estadual Rio Canoas, se deu por meio do decreto Nº 1.871, de 27 de maio de 2004.

Estudos apontam que boa parte das riquezas naturais de Santa Catarina está abrigada no Parque Rio Canoas, que pertencente ao bioma Mata Atlântica, e tem por finalidade proteger a biodiversidade em um ecótono, que é uma faixa de transição entre o ecossistema da Floresta Estacional Decidual (FED) e a Floresta Ombrófila Mista (FOM) formada por araucária (Araucaria angustifolia), xaxim (Dicksonia sellowiana), imbuia (Ocotea porosa), cedro (Cedrela fissilis) e demais espécies arbóreas.

O Parque Rio Canoas também serve de abrigo para diversas espécies da fauna, desde cervídeos (Mazama sp.) a felinos, dentre eles o gato-maracajá (Leopardus wiedii), gato-mourisco (Puma yagouaroundi) e a onça-parda (Puma concolor). São espécies que fazem parte de uma paisagem exuberante, formada por paredões rochosos e cânions, predominando a presença de cactos, como o Ora-pro-nóbis (Parodia linkii).

:: Saiba mais sobre o parque no site do IMA

Visitação

O Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA) administra Unidades de Conservação (UCs) da categoria Parque que permitem a visitação pública, e da categoria Reserva Biológica, onde o manejo ambiental é restrito e o acesso só é permitido a pesquisadores. O agendamento de visitas a todas as Unidades pode ser realizado de forma on-line neste link.

Os contatos com a equipe do Parque Estadual Rio Canoas também podem ser feitos pelo telefone (49) 98818-7363 ou pelo e-mail: [email protected]