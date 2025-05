Senado vai homenagear os 120 anos do Grupo Energisa

O Plenário do Senado vai realizar uma sessão especial na terça-feira (27), a partir das 10 horas, para celebrar os 120 anos de atuação do Grupo Energisa no setor elétrico brasileiro. O requerimento ( RQS 47/2025 ) foi apresentado pela Professora Dorinha Seabra (União-TO), presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional (CDR).

Dorinha destacou a história da empresa fundada em 1905 no município de Cataguases, em Minas Gerais. Na época, a Companhia Força e Luz Cataguazes-Leopoldina (CFLCL) tinha uma pequena usina hidrelétrica que fornecia energia para fábricas e fazendas de café na região. A partir dos anos 1990 a empresa passou por uma série de expansões e aquisições e, 2008, o Grupo Cataguazes-Leopoldina se transformou no Grupo Energisa. Hoje, ele está presente em 24 estados brasileiros.

"A atuação do Grupo hoje é diversificada, com presença nos segmentos de distribuição, transmissão, soluções renováveis e distribuição de gás natural e biometano. Também atua om inovação e sustentabilidade. Ao longo de sua trajetória, implementou projetos que aliam eficiência energética ao desenvolvimento regional, como investimentos em energias renováveis e iniciativas sociais que valorizam comunidades locais”, explica Dorinha no requerimento.

A senadora destaca iniciativas do Grupo Energisa como a Vila Restauração, uma comunidade no Acre abastecida com 580 painéis fotovoltaicos da companhia, e o Programa Energisa Cultural, que apóia e patrocina eventos e expressões culturais nacionais.