Sessão especial comemora Dia do Físico nesta segunda

Nesta segunda-feira (26), o Senado promove sessão especial em homenagem ao Dia do Físico. A solenidade está marcada para às 10h e foi pedida pelo senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP), por meio do requerimento (RQS 54/2025).

Comemorado anualmente em 19 de maio, o Dia do Físico celebra a publicação, em 1905, do artigo que apresentou ao mundo a Teoria da Relatividade do físico Albert Einstein. A data, reconhecida pela Unesco, passou a ser lembrada em diversos países como símbolo da importância dessa área do conhecimento para o avanço da ciência e da tecnologia.

Na justificativa do requerimento, Pontes destacou a presença da física em todos os aspectos do cotidiano e a sua contribuição para conquistas significativas, como o telescópio Hubble, o laser, o transístor, os circuitos eletrônicos, a ressonância magnética e o uso pacífico da energia nuclear.

“A física está presente em absolutamente tudo o que fazemos. A disciplina se articula cada vez mais com outras áreas, como a engenharia, a matemática, a computação, a biologia, as ciências da saúde, humanas e sociais”, afirmou o senador.

Pontes também ressalta a importância dos serviços prestados pelos físicos ao Brasil, [ É relevante os] "serviços prestados à nação por esses importantes profissionais que concorrem para o engrandecimento do nosso país, por via do incremento da ciência”, registrou no requerimento.

O Dia Nacional do Físico é uma oportunidade para escolas, universidades e instituições científicas promoverem eventos, palestras e atividades que destaquem a importância da física no dia a dia da população.

Por Camily Oliveira, sob supervisão de Patrícia Oliveira.