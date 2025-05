Cooperativa une municípios em prol do turismo regional

Na quinta-feira, 22, o Centro Cultural de Tenente Portela foi palco de um marco histórico para o turismo regional: o lançamento oficial da Coperturis — Cooperativa de Fomento ao Turismo do Noroeste Gaúcho. A iniciativa reúne empreendedores, investidores, autoridades e entusiastas do setor, com o objetivo de transformar o potencial turístico da região em desenvolvimento sustentável, geração de renda e valorização cultural.

Mais de 15 municípios estiveram representados por lideranças locais, empresários e profissionais do turismo, que lotaram o espaço para participar da assembleia de fundação e eleição da diretoria da cooperativa. Durante o evento, o presidente da Rota do Yucumã, Arlei Tomazzoni, destacou a importância da união regional para alavancar o turismo como atividade econômica estratégica, conectando atrativos naturais, manifestações culturais e experiências únicas da região.

Idealizador da Coperturis, o empresário Laercio Rasch apresentou os pilares que sustentam a proposta: cooperação, profissionalização e inovação. Ele enfatizou que a cooperativa nasce com o propósito de unir forças, impulsionar projetos e representar os interesses do setor turístico do Noroeste Gaúcho.

O prefeito em exercício, Claudenir Scherer, ressaltou a relevância da Coperturis como instrumento essencial para o fortalecimento econômico e social do território. A turismóloga Camila Venzo destacou que investir em turismo é investir no pertencimento, na economia e no futuro da região. Já o empreendedor Vando Hartmann apresentou as potencialidades locais e os avanços do Costana Frontier Resort, considerado um exemplo de case turístico de sucesso no Noroeste.

Em seguida, o advogado Jerônimo Thorstenberg Santos realizou a apresentação do estatuto oficial da Coperturis, detalhando os artigos e aspectos jurídicos da nova cooperativa, reforçando sua transparência e estrutura legal.

Após a formalização da assembleia de fundação e a eleição da primeira diretoria, os participantes aproveitaram um coquetel de networking para fortalecer parcerias e estreitar laços entre os municípios. A comissão organizadora celebrou o êxito do evento, afirmando que a fundação da Coperturis representa um divisor de águas:

“Damos hoje um grande passo rumo a um futuro promissor para o turismo regional. Agora, somos muitos com um só propósito: fazer o Noroeste acontecer.”

Com informações da Rádio Planeta FM 102.7