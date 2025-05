Miraguaí inicia programa de assistência técnica na produção leiteira em parceria com o SENAR

A Administração Municipal de Miraguaí, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), deu início a um importante programa de assistência técnica voltado às propriedades rurais com foco na produção leiteira. A iniciativa tem como objetivo qualificar ainda mais os produtores do município, contribuindo para a melhoria da qualidade do leite, do manejo reprodutivo, das pastagens e da gestão econômica das propriedades.

O programa é resultado de uma articulação conjunta entre o prefeito Neco, o vice-prefeito Ricardo e o secretário municipal da Agricultura, Ivonir Boton. A proposta foi inspirada no modelo bem-sucedido adotado pelo município de Vista Gaúcha — referência regional em políticas de apoio à agricultura — e busca oferecer aos produtores de Miraguaí uma assistência técnica de excelência.

Por meio da parceria com o SENAR, um médico veterinário especializado atuará diretamente nas propriedades, orientando os produtores com base nas melhores práticas do setor. A Administração Municipal, por sua vez, fará os investimentos necessários para viabilizar as melhorias indicadas, garantindo suporte técnico e estrutural para a aplicação das orientações.

Segundo o vice-prefeito Ricardo, “esse programa é um marco importante para a agricultura familiar de Miraguaí. Acreditamos que, com conhecimento técnico e apoio direto, nossos produtores poderão aumentar significativamente sua produção e renda”.

A expectativa é de que a iniciativa gere resultados concretos já nos primeiros meses de implementação, fortalecendo o setor leiteiro local e promovendo o desenvolvimento sustentável das propriedades rurais do município.

A Administração Municipal reafirma seu compromisso com o crescimento do setor agrícola e seguirá buscando parcerias e projetos que tragam melhorias efetivas para o campo.

Com informações da Rádio Planeta FM 102.7