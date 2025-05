Ciclovia e caminhódromo no bairro Irapuá estão prontos para uso

Com informações da Rádio Planeta FM 102.7

Anoar Hardt também adiantou o próximo passo da administração: a execução do projeto de iluminação em todo o percurso da ciclovia e caminhódromo, ampliando ainda mais a segurança e o conforto dos usuários.

De acordo com o secretário, a obra traz inúmeros benefícios à comunidade, especialmente para quem utiliza o trajeto para caminhadas, passeios de bicicleta ou deslocamento até o frigorífico de aves. “Muitas pessoas, incluindo funcionários da Mais Frango, circulam diariamente por esse trecho e agora contam com um espaço mais seguro às margens da rodovia ERS-330”, afirmou.

Segundo Anoar, a Administração Municipal deverá programar nos próximos dias a cerimônia de inauguração da obra, que compreende um trajeto de 1.200 metros de extensão e 2,80 metros de largura, iniciando na saída do bairro Irapuá e se estendendo até a entrada principal da empresa Mais Frango.

A Administração Municipal de Miraguaí, por meio da Secretaria de Planejamento, informou na sexta-feira, 23, a conclusão da instalação da sinalização da ciclovia e caminhódromo localizados às margens da ERS-330, no bairro Irapuá. A estrutura está pronta para o uso de pedestres e ciclistas, promovendo mais segurança e mobilidade à população.

