Abertura oficial do Festival Fronteiras terá diálogo entre Gilberto Gil e escritor Mia Couto

Com apresentação do Governo do Rio Grande do Sul, o Festival Fronteiras terá sua abertura oficial na quarta-feira (28/5) com um encontro entre dois grandes nomes da cultura no Centro Histórico de Porto Alegre: o cantor Gilberto Gil e o escritor e biólogo moçambicano Mia Couto. A programação completa começa na sexta-feira (30/5) e vai até sábado (31/5), reunindo cultura, conhecimento e arte em espaços simbólicos da capital.

A programação, que se estende das 9h às 18h na sexta e no sábado, terá um formato de diálogo: duplas de pensadores, acompanhadas por um mediador, sobem ao palco para discutir temas contemporâneos e compartilhar perspectivas.

O diálogo entre Gil e Couto será mediado pela jornalista Mariana Ferrão. O encontro marca o início de um evento que dá continuidade ao legado do Fronteiras do Pensamento, apresentando um novo formato baseado no sucesso do tradicional ciclo de conferências.

A proposta do Festival Fronteiras é oferecer uma experiência imersiva, promovendo conexão entre as pessoas, além de uma vivência intelectual e artística intensa. O evento contará com oito palcos simultâneos, entre eles o Multipalco Eva Sopher e a Catedral Metropolitana, que receberão debates com conteúdos inéditos e entrevistas com cerca de 40 pensadores.

Outra proposta do evento são as entrevistas ao vivo, conduzidas por nomes de destaque, que irão apresentar reflexões sobre diversos assuntos da atualidade. Os participantes farão perguntas entre si para deixar a conversa mais dinâmica.

Parte da programação é gratuita e inclui atrações musicais, saraus, lançamentos de livros, exposições e opções gastronômicas.

Programação cultural

Na Praça da Matriz, dez duos musicais irão se apresentar ao longo dos dois dias de evento, com encerramentos especiais. Na sexta-feira, às 19h30, Edu Martins e Orquestra prestam homenagem ao poeta, compositor e membro da Academia Brasileira de Letras (ABL), Antônio Cícero, falecido em outubro de 2023.

No sábado, a banda Dingo se apresenta ao lado da Orquestra do maestro Tiago Flores, no espetáculo Dingo Sinfônico. O grupo, que despontou na cena gaúcha e nacional, apresentará versões de suas músicas com arranjos orquestrais feitos especialmente para a ocasião.

A programação inclui ainda saraus no Memorial do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS), exposições artísticas, entrevistas e rodas de conversa no Palácio da Justiça, além de iluminação cênica em prédios históricos como o Palácio Piratini, o Theatro São Pedro, a Catedral Metropolitana, o Memorial do MP-RS e o próprio Palácio da Justiça. Visitas culturais guiadas pela Praça da Matriz e pelo Solar Palmeiro também serão oferecidas pela Nova Acrópole.

Também estão previstos lançamentos de livros com bate-papos entre os autores e professores da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos). Entre os autores confirmados estão Drauzio Varella, Marcelo Rubens Paiva, Lázaro Ramos e Eduardo Gianetti. Haverá ainda sessões de autógrafos promovidas pela Livraria da Travessa, que montará um estande em frente à Catedral Metropolitana.

Outro destaque da programação é a palestra performática do artista Hique Gomez, criador de Tangos e Tragédias. Intitulada “O teatro hiperbólico e o eu fracassado”, a apresentação ocorre na sexta-feira na Sala de Música do Palácio da Justiça e será seguida de um bate-papo com o público, conduzido por Mariana Ferrão. No sábado, o jornalista e escritor Eduardo Bueno guiará uma visita à Catedral Metropolitana e aos edifícios históricos do entorno da Praça da Matriz.

O Festival Fronteiras é apresentado pelo governo do Estado e conta com patrocínio master de Icatu Seguros, Banrisul e Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan). Também patrocinam Unisinos, Confederação Nacional das Cooperativas Médicas (Unimed), Banco Topázio, Sistema de Crédito Cooperativo (Sicredi), Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul (Sulgás), CMPC, Grupo Zaffari, Caixa Econômica Federal e governo federal.

O evento tem apoio institucional do Tribunal de Justiça do Estado e parcerias com a Associação do Ministério Público, a Assembleia Legislativa do RS e a Prefeitura de Porto Alegre. A realização é da Delos Bureau, empresa do Grupo DC Set, com promoção do Grupo RBS.

Ingressos

Os ingressos* para o Festival Fronteiras podem ser adquiridos no site do festival ou em ponto de venda físico, no Campus Porto Alegre da Unisinos, na recepção da Torre Educacional (av. Dr. Nilo Peçanha, 1.600 - Boa Vista). Horário de venda é das 9h às 18h, de segunda a sexta.

*Há descontos para parceiros e assinantes Fronteiras+

Texto: Thales Moreira/Secom e Ascom Festival Fronteiras

Edição: Felipe Borges/Secom