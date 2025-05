Governo investe mais de R$ 7 milhões no esporte escolar do Rio Grande do Sul

A Secretaria do Esporte e Lazer (SEL) reforça o compromisso do governo do Estado com o desenvolvimento do esporte desde a base. Neste domingo (25/5), em que se comemora o Dia Nacional do Desporto Escolar, a SEL destaca iniciativas com esse objetivo. A pasta investe mais de R$ 7 milhões na área do esporte educacional, por meio dos programas Bolsa-Atleta e Pró-Esporte , voltados ao auxílio da carreira de atletas e ações sociais ligadas à área. Além disso, o incentivo parte também por meio da organização de competições escolares que promovem integração e espírito esportivo.

Secretário do Esporte e Lazer do RS, Juliano Franczak, o Gaúcho da Geral, ressalta o foco no incentivo ao esporte entre os mais jovens, para que a iniciação seja ferramenta de transformação social: "O desenvolvimento do esporte para os mais jovens é uma das prioridades do nosso trabalho na secretaria. A iniciação esportiva é essencial para formar atletas de alto rendimento, mas também para o mais importante: formar cidadãos. Programas como o Bolsa-Atleta e o Pró-Esporte apoiam atletas ainda em idade escolar. Esse trabalho é fundamental para o futuro do esporte gaúcho", avaliou o titular da pasta.

Foco no social

Com investimento recorde desde 2019, após o início da gestão do governador Eduardo Leite, o programa Pró-Esporte RS conta com uma linha de financiamento específica, chamada de Desenvolvimento Educacional do Esporte e Lazer. São R$ 4,8 milhões investidos no esporte educacional, distribuídos por 30 projetos e impactando positivamente mais de 3 mil jovens. Essas ações são voltadas à inclusão das crianças e adolescentes na sociedade, por meio de atividades esportivas.

Um dos projetos contemplados é o Espaço Mussa, de Alvorada, que ensina lutas e artes marciais, como boxe, judô e jiu-jitsu, para crianças e adolescentes de quatro a 17 anos: “A conexão entre esporte e escola é muito importante. A gente cobra o boletim da gurizada. Quem não tiver bem na escola não treina. O projeto não é apenas esporte. Temos cursos de informática. Muitos desses alunos estão empregados na área”, relatou Carlos Eduardo da Silva Silva, presidente da instituição.

Um dos alunos, de 11 anos, chegou ao projeto após passar por casos de violência psicológica. A mãe dele exalta o papel do esporte nesse processo de recuperação: “Hoje, ele é um atleta, e eu sou uma mãe muito grata com o Espaço Mussa, onde ele foi tão bem acolhido."

Bolsa-Atleta amplia benefício escolar

O Bolsa-Atleta RS auxilia financeiramente atletas ainda em idade escolar e técnicos que atuam nas escolas na categoria Esporte Educacional. No período encerrado em 2024, foram garantidas 300 bolsas para o grupo de estudantes e professores de educação física. A partir da nova edição, em 2025, o programa terá um reajuste, e o valor das 300 bolsas destinadas ao grupo subirá para R$ 700, um aumento de 40%, podendo ter ainda outro acréscimo de 25% no caso de paratletas, chegando a mais de R$ 2 milhões investidos no esporte escolar neste programa.

Campeonatos para crianças e adolescentes envolvem até 5 mil atletas -Foto: Divulgação SEL

Professora de Educação Física e diretora pedagógica em Sapiranga, Ana Patrícia Andrioli conta com o auxílio financeiro do Bolsa-Atleta como treinadora. Ela resume a importância da aliança entre as áreas do esporte e da educação. “Promover a prática esportiva no ambiente escolar é essencial para o pleno desenvolvimento dos alunos e transforma vidas ao melhorar o desempenho físico e mental de todos. Cada conquista vai muito além de medalhas ou troféus, são vitórias pessoais que mudam vidas”, comentou.

Dentre as competições organizadas pela própria Secretaria do Esporte e Lazer com foco na aliança esporte e educação, está o Campeonato Estudantil do Rio Grande do Sul, o Cergs, para crianças e adolescentes de 11 a 17 anos que disputam 17 modalidades (individuais e coletivas) envolvendo mais de 5 mil atletas. Os melhores colocados podem chegar aos Jogos Escolares Brasileiros e aos Jogos da Juventude, em que secretaria auxilia as delegações com recursos financeiros e de logística. No paradesporto, os jovens chegam às Paralimpíadas Escolares por meio do desempenho no Meeting Paralímpico, também apoiado pela SEL.