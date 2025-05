Incêndio de grandes proporções atinge prédio comercial

Na noite de domingo, 25, por volta das 21h, um incêndio de média a alta proporção atingiu um prédio comercial no município de Barra do Guarita. A equipe dos Bombeiros Voluntários foi acionada e iniciou prontamente os trabalhos de combate às chamas.

A operação exigiu cerca de três horas de atuação intensa até que o fogo fosse completamente controlado e extinto. Felizmente, não houve registro de feridos.

O combate contou com o apoio fundamental dos caminhões-pipa dos municípios de Barra do Guarita e Vista Gaúcha, essenciais para o abastecimento de água e reforço nas ações de controle do incêndio.

A corporação agradece à comunidade local pela colaboração e reforça seu compromisso de estar sempre pronta para agir em situações de emergência.