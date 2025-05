Projeto Cultural “Bolãozinho de Mesa e sua História” é realizado na comunidade de Lajeado Librino

Na sexta-feira, 23, a comunidade de Lajeado Librino, no município de Derrubadas, foi palco da realização do projeto cultural “Bolãozinho de Mesa e sua História”. A iniciativa foi promovida pela Associação Recreativa e Esportiva do Lajeado Librino, com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, viabilizados por meio de edital da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto de Derrubadas.

O projeto contou com a participação dos membros da associação, que receberam alunos da rede municipal de ensino para apresentar a prática do bolãozinho de mesa. Durante a atividade, os associados explicaram aos estudantes a origem da modalidade, demonstraram as técnicas do jogo e compartilharam relatos sobre a importância cultural e recreativa dessa tradição local.

Fundada por volta de 1952, a Associação Recreativa e Esportiva do Lajeado Librino se consolidou como um importante espaço de convivência da comunidade. Ao longo das décadas, promoveu diversas atividades esportivas e recreativas, com destaque para o bolãozinho de mesa, uma das práticas mais tradicionais do grupo. Atualmente, a associação conta com mais de 30 integrantes ativos.

O projeto “Bolãozinho de Mesa e sua História” foi um dos contemplados com recursos da Lei Aldir Blanc — política pública do Governo Federal que busca descentralizar o acesso à cultura em todo o país. Por meio do repasse de verbas a estados e municípios, a iniciativa financia projetos, atividades e espaços culturais, promovendo a criação, produção, difusão e circulação de bens culturais.

A realização do projeto representou mais uma oportunidade de preservar as tradições locais, fortalecer os laços comunitários e valorizar a cultura regional, promovendo o encontro entre gerações por meio do conhecimento e da prática cultural.