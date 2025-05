GBB Futsal conquista ótimos resultados na 1ª rodada da Copa Sicredi

A Escolinha GBB Futsal representou o município de Tenente Portela no domingo, 25, na 1ª rodada da 2ª Copa Sicredi de Futsal Feminino, realizada no Ginásio Municipal de São Martinho. As atletas das categorias Sub-11, Sub-13 e Sub-15 demonstraram talento, garra e dedicação em quadra, conquistando excelentes resultados.

Na categoria Sub-15, a equipe portelense empatou em 2 a 2 com a Escolinha de Tiradentes do Sul e venceu por 5 a 0 a Escolinha de São Martinho. Já no Sub-13, após uma derrota apertada por 2 a 1 diante de Tiradentes do Sul, o time se recuperou com uma vitória por 2 a 0 sobre São Martinho. No Sub-11, o desempenho foi impecável: duas vitórias convincentes — 2 a 0 contra Tiradentes do Sul e 5 a 0 sobre São Martinho.

A Escolinha GBB Futsal agradece às equipes adversárias pelos confrontos de alto nível e à Escolinha de São Martinho pela receptividade e organização do evento.

A participação no campeonato conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Tenente Portela, por meio da Lei do Patrocínio (Lei nº 2.790/21).

Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela