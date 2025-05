IMA concede licença ambiental para nova linha de energia da CELESC no Meio-Oeste

Foto: Arquivo/IMA

O Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA), por meio da sua Coordenadoria Regional (CODAM) de Caçador, concedeu Licença Ambiental de Operação para a nova linha de distribuição da CELESC Distribuição S.A., no Meio-Oeste Catarinense.

Com um investimento de cerca de R$ 12 milhões, a nova linha de 138 mil volts tem início na Subestação Videira Rede Básica, no município de Videira, e segue até o seccionamento da Linha de Distribuição Videira – Fraiburgo. A extensão do projeto é de 1,6 mil metros de um trecho novo e outros 6,2 mil metros são referentes ao 2º circuito em traçado existente, totalizando um circuito com extensão de 7,8 mil metros.

O empreendimento atende cerca de 60 mil unidades consumidoras nos municípios de Videira e Fraiburgo, proporcionando mais confiabilidade no fornecimento de energia elétrica e ampliando a capacidade de resposta à crescente demanda regional.

Antes de conceder licenças ambientais para empreendimentos e atividades que utilizam recursos naturais, o IMA realiza uma criteriosa análise dos impactos e define medidas compensatórias que garantam a proteção da fauna, da flora e dos ecossistemas locais.“A integração entre infraestrutura e sustentabilidade é fundamental para o desenvolvimento equilibrado do estado. A nova linha de energia é mais um exemplo de que é possível crescer com responsabilidade, conciliando progresso e preservação ambiental”, destacou a presidente em exercício do IMA, Carolina Ferreira Domingues.

A emissão da licença representa mais um passo importante para Santa Catarina na busca por soluções energéticas mais modernas, eficientes e alinhadas às diretrizes ambientais com o objetivo de garantir fornecimento de energia mais estável e seguro para todas a regiões do estado.