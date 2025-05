Justiça trabalhista faz esforço concentrado para promover conciliações

No ano passado, a iniciativa resultou no fechamento de acordos trabalhistas que somaram R$ 1,7 bilhão.

O Conselho Superior da Justiça do Trabalho disponibilizou um portal com informações para quem queira buscar uma conciliação.

O tema deste ano é “Menos conflitos, mais futuro – Conciliar preserva tempo, recursos e relações”. A conciliação é uma maneira mais rápida de encerrar disputas trabalhistas, que podem se arrastar por anos na Justiça do Trabalho, que recebe todos os anos cerca de 3 milhões de novos processos.

Começou nesta segunda-feira (26) a Semana Nacional de Conciliação Trabalhista, promovida todos os anos em um esforço concentrado para desafogar a Justiça trabalhista de demandas que possam ser resolvidas por meio de um acordo entre as partes. A iniciativa vai até o dia 30 de maio.

Nenhum comentário

500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.