Plenário: incentivo ao empreendedorismo de PcDs deve ser votado na quinta

O projeto de lei para incentivar o empreendedorismo de pessoas com deficiência é o primeiro item da pauta da sessão deliberativa do Plenário do Senado desta quinta-feira (29), que começa às 11h. O PL 1.769/2024 , do senador Paulo Paim (PT-RS), também atualiza a terminologia referente a essa população.

A proposta inclui o incentivo ao empreendedorismo entre as medidas de apoio já previstas na Lei de Apoio às Pessoas com Deficiência ( Lei 7.853, de 1989 ). Além disso, atualiza a terminologia usada em todo o texto da lei, substituindo as referências a "portadores de deficiência" por "pessoas com deficiência".

Otexto que será votado pelos senadores é um substitutivo da Câmara a partir de outro projeto mais antigo de Paim ( PLS 105/2008 ), aprovado pelo Senado em 2011. Após a votação, ele irá para sanção presidencial.

FOP

O segundo item na pauta é o projeto que fixa 23 abril como Dia Nacional da Conscientização da Fibrodisplasia Ossificante Progressiva (FOP), doença que transforma músculos em tecidos ósseos ( PL 3.448/2023 ). A data faz referência ao dia em que foi publicado, na revista científicaNature, um artigo que descreve a alteração no gene responsável pela doença. Pesquisadores brasileiros estão entre os autores do estudo.

A FOP é uma doença rara, incapacitante e sem cura até o momento. É um processo de ossificação que geralmente se manifesta antes dos cinco anos de idade, causando limitações aos movimentos em áreas como pescoço, ombros e membros e dificuldades respiratórias e na abertura da boca. Há medicamentos para aliviar os sinetomes, muitos deles oferecidos gratuitamente pelo SUS.

A proposta é da ex-deputada Amália Barros (MT) e tem relatório favorável do senador Jayme Campos (União-MT). Se for confirmado pelo Senado, seguirá para sanção.