Nova ponte intermunicipal conecta Três Passos e Tenente Portela

Na tarde de segunda-feira, 26, os prefeitos Rosemar Sala, de Tenente Portela, e Arlei Tomazoni, de Três Passos, participaram de uma videoconferência crucial. O encontro marcou a assinatura do contrato para a construção da nova ponte intermunicipal sobre o Rio Turvo, na localidade de Linha Navegantes. A obra, que substituirá a antiga estrutura danificada por fortes intempéries climáticas, visa garantir a segurança e a fluidez do tráfego entre os dois municípios.

Com início previsto para junho, a construção da ponte representa um investimento total que ultrapassa os R$ 3 milhões. Desse montante, R$ 1,9 milhão virá do Governo Federal, via Defesa Civil, e aproximadamente R$ 700 mil serão custeados por cada município. A previsão é que a obra seja concluída em oito meses.

O prefeito Rosemar Sala destacou a persistência para viabilizar o projeto, informando que esta é a quarta empresa a participar da terceira licitação aberta para a execução da ponte. Os processos anteriores não avançaram por falta de empresas interessadas. A notícia é muito aguardada pela comunidade local, que aguarda o fim de uma longa espera por melhorias significativas na mobilidade da região.

O encontro que selou o contrato ocorreu no gabinete do prefeito de Três Passos e contou com a presença de comitivas de ambos os municípios, além de engenheiros e autoridades locais.

Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela