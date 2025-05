Prorrogado prazo de MP que concedeu aumento aos militares

Em abril, o Congresso instalou uma comissão mista que vai analisar a MP. O senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) foi eleito presidente da comissão. O deputado Carlos Zarattini (PT-SP) ficou com o cargo de vice-presidente. Como relator, foi designado o deputado General Pazuello (PL-RJ). A indicação dos cargos se deu por acordo entre as lideranças.

ODiário Oficial da União (DOU) desta terça-feira (27) traz a prorrogação da Medida Provisória 1.293/2025 , que estabeleceu a nova tabela de soldo a ser pago aos militares das Forças Armadas. O auto assinado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (Ato 35/2025), estabelece que a MP terá novo prazo de 60 dias para ser analisada pelo Congresso Nacional.

