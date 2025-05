Girão cita viagem em jato, suposta extorsão e quer lobista na CPI das Bets

O senador Eduardo Girão (Novo-CE) apontou nesta segunda-feira (26), em pronunciamento no Plenário, um possível esquema de extorsão envolvendo a estrutura da CPI das Bets. Segundo o parlamentar, um lobista estaria exigindo dinheiro de empresários do setor para evitar a convocação deles para depoimentos na comissão. Girão citou reportagem da revistaVejaque denunciou o caso e defendeu a convocação do lobista Silvio de Assis para prestar esclarecimentos.

— [O empresário] denunciou que recebeu de Silvio de Assis a exigência do pagamento do valor acima dos R$ 40 milhões. A sua recusa em ceder à extorsão teria resultado na imediata convocação para depor. É muito importante que esse lobista, que inclusive teria pessoas da família empregadas em gabinete de senador dessa comissão, venha ao Senado. Se essa CPI acabar sem ouvir esse senhor, o Silvio de Assis, que quer vir aqui, é uma desmoralização completa do Senado Federal do Brasil.

Girão afirmou que o caso é "muito semelhante" ocorrido na Câmara dos Deputados, quando o deputado Felipe Carreras, então relator da CPI sobre manipulação dos resultados de futebol, teria pedido propina de R$ 35 milhões a Wesley Cardia, que exercia a presidência da Associação Nacional de Jogos e Loterias. A acusação também foi feita pela revista Veja em 2023.

Viagem em jato privado

O parlamentar também criticou a conduta de membros da CPI. Sem citar nomes, ele mencionou a viagem de um senador suplente da comissão à cidade de Mônaco, na Riviera Francesa, a bordo de um jato particular pertencente a um empresário investigado por envolvimento com o Jogo do Tigrinho. A informação foi publicada pela revistaPiauíe, segundo Girão, levanta dúvidas sobre conflitos de interesse na condução da CPI.

O senador ainda lamentou que a comissão tenha sido prorrogada por apenas 45 dias, tempo que, segundo ele, é insuficiente para aprofundar as investigações. Ele afirmou que a CPI está travada, com sessões sucessivas sem quórum para votar requerimentos.

— O fato é que a CPI está deixando a desejar, está feio. De um total de mais de 400 requerimentos apresentados, apenas pouco mais da metade foi apreciada. Isso é uma vergonha. O brasileiro precisa ter conhecimento disso para, de forma ordeira, pacífica, respeitosa, cobrar os seus representantes — disse.