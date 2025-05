Câmara dos Deputados pode votar hoje fundo para compensar perdas agropecuárias

A sessão do Plenário está marcada para as 13h55.

Esse texto é de autoria do deputado Domingos Sávio (PL-MG) e está sob relatoria da deputada Roberta Roma (PL-BA).

Adicional para auditores Outro item da pauta que também está em regime de urgência é o PL 3179/24, que cria adicionais de trabalho para auditores fiscais federais agropecuários e auxiliares de fiscalização que trabalhem com inspeção permanente nesses estabelecimentos.

O projeto, do ex-deputado Jerônimo Goergen (RS), é relatado pelo deputado Pezenti (MDB-SC) e está em regime de urgência.

O Plenário da Câmara dos Deputados reúne-se nesta terça-feira (27) com a pauta cheia. São 17 propostas, entre eles o Projeto de Lei 711/22 , que cria um fundo nacional para financiar ações de prevenção contra perdas agropecuárias provocadas por eventos climáticos ou sanitários adversos.

