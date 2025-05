CEsp debate preparação de atletas para os Jogos Paralímpicos de 2028

A Comissão de Esporte (CEsp) promove, nesta quarta-feira (28), logo após a sessão deliberativa das 9h, uma audiência pública para discutir as perspectivas e os desafios do novo ciclo paralímpico, iniciado em 2025. O objetivo é avaliar o planejamento e a preparação dos atletas brasileiros rumo aos Jogos Paralímpicos de 2028, que serão realizados em Los Angeles, nos Estados Unidos.

A reunião atende a requerimento ( REQ 16/2025-CEsp ) da presidente da comissão, senadora Leila Barros (PDT-DF). Ao justificar o pedido, a parlamentar destacou o protagonismo do Movimento Paralímpico brasileiro no cenário internacional e a importância do debate neste momento de transição entre ciclos olímpicos.

“O Movimento Paralímpico brasileiro tem conquistado um papel de destaque no cenário esportivo internacional, com um histórico de medalhas e desempenhos expressivos em diversas modalidades”, afirmou. Nas Paralimpíadas de Paris, em 2024, o Brasil alcançou 89 medalhas, encerrando a competição na 5ª colocação do quadro geral.

Segundo Leila, o início do novo ciclo representa um “momento estratégico para discutir planejamento, investimentos, infraestrutura e suporte aos atletas e políticas públicas voltadas ao esporte paralímpico”. A audiência também será uma oportunidade para que o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) apresente suas expectativas e estratégias para os próximos anos.

Já confirmaram presença no debate:

presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, José Antônio Ferreira Freire;

vice-presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, Yohansson do Nascimento Ferreira;

diretor de Alto Rendimento do Comitê Paralímpico Brasileiro, Jonas Rodrigo Alves Pereira Freire.



Camily Oliveira, sob supervisão de Patrícia Oliveira.