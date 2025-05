Seif cobra votação de PDL para sustar aumento do IOF

O senador Jorge Seif (PL-SC), em pronunciamento nesta terça-feira (27), criticou o aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) e defendeu um projeto que suspende os efeitos dessa medida.

—O IOF é um símbolo da cultura do Estado perdulário, especialmente neste desgoverno. Tributa empréstimos, seguros, operações de crédito, câmbio, importações, exportações. Isso sufoca o setor produtivo, dificulta acesso ao crédito, especialmente para os mais pobres e os pequenos empreendedores, que são 80%, 90% deste país. E o mais grave, enquanto países do mundo inteiro reduzem e eliminam tributos sobre crédito para estimular a economia, o Brasil mantém essa excrescência que mina o consumo, o investimento e o crescimento; mete mais carga [tributária] em quem já sustenta este país nas costas, que é o empreendedor— protestou Seif.

O senador também criticou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, por insistir na elevação de tributos em meio a uma economia com juros altos, câmbio elevado e fuga de investidores.

— Precisamos defender o cidadão, o empreendedor, o trabalhador, e não o insaciável apetite deste desgoverno perdulário, irresponsável, que só sabe gastar, e gastar mal, o dinheiro público.O IOF é mais do que um imposto; é um impeditivo ao desenvolvimento econômico, é um impeditivo aos empregos, é encarecedor de oportunidades, é uma barreira contra a liberdade econômica. E, por fim, mas não menos importante, o IOF é uma barreira à justiça social para um povo já tão judiado por altas cargas de tributos— declarou ele.

Seif defendeu a aprovação do PDL 223/2025 , projeto de decreto legislativo de autoria do senador Rogério Marinho (PL-RN) que suspendeos efeitos da medida do governo que aumentou o IOF.