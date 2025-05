Marcos Rogério critica postura de Marina Silva em audiência

Em pronunciamento na terça-feira (27), o senador Marcos Rogério (PL-RO) criticou o comportamento da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, durante audiência na Comissão de Infraestrutura (CI) do Senado. Segundo o parlamentar, que preside a comissão, a ministra teria se exaltado, desrespeitado senadores, interrompido falas e, em alguns momentos, precisou ter o microfone cortado para conter os excessos.

—Como presidente, o meu papel é dirigir os trabalhos da comissão. Mas a ministra [Marina Silva], com todo o respeito, ela não estava com a conduta, com o comportamento de um agente público federal que, diante de uma comissão do Senado Federal, deve explicações— afirmou.

Marcos Rogério destacou que, embora seja da oposição, sempre conduziu os debates na CI com base técnica, evitando transformá-los em arena política. Ele ressaltou que outros ministros do governo já participaram de audiências e foram recebidos com urbanidade, sem constrangimentos. O episódio com Marina, segundo ele, foi a primeira vez que precisou intervir para conter excessos.

— Ela foi a terceira ministra a comparecer à comissão.Em nenhum momento, na presença de quaisquer dos ministros de Estado de um governo em que sou oposição, eu tratei com qualquer desrespeito— declarou.