Mudança de sistemas altera atendimento da Corsan nesta semana

Entre esta quarta-feira, 28, e o próximo domingo, 1º de junho, os atendimentos digitais da companhia ficarão temporariamente indisponíveis no site www.corsan.com.br/cliente, no aplicativo Corsan e no Whats App (51) 99704-6644. Além da modernização do sistema comercial, a empresa se prepara para o lançamento da nova agência virtual e do novo aplicativo, que entram em vigor a partir de junho.

Até o próximo domingo, solicitações urgentes serão atendidas no Call Center 0800 646 6444 (com ligações gratuitas) e presencialmente na loja mais próxima ao cliente até a sexta-feira, 30. Serviços como a segunda via da fatura e consulta à situação de desabastecimento de água podem ser verificadas em www.corsan.com.br/cliente.