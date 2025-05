Festival Fronteiras ocupa o Centro Histórico de Porto Alegre com diversas atrações culturais gratuitas

O Centro Histórico de Porto Alegre recebe, a partir desta quarta-feira (28/5), o Festival Fronteiras que se estenderá com atividades culturais até sábado (31). Com apresentação do Governo do Rio Grande do Sul, o evento reúne mais de 40 pensadores em diálogos e entrevistas, além de oferecer uma ampla programação gratuita, com atrações musicais, saraus, lançamentos de livros, exposições e visitas guiadas.

As diversas atrações poderão ser conferidas em alguns dos palcos que estão sendo montados no entorno da Praça da Matriz, bem como no Memorial do Ministério Público do Estado e no Palácio da Justiça. No palco da Praça, o público poderá conferir a apresentação de dez duos musicais ao longo dos três dias. Na sexta-feira (30), às 19h30, Edu Martins e Orquestra prestam homenagem ao poeta e compositor Antônio Cícero, falecido em outubro do ano passado.

Ainda na sexta, no auditório do Ministério Público, o sarau "Música no memorial: a favor do vento", com Juarez Fonseca e Duca Leindecker, ocorrerá às 19h. O local também abrigará a mostra fotográfica "Sob as águas: bravura e resistência", sobre as enchentes que marcaram o último ano no Rio ande do Sul.

No sábado, a banda Dingo, acompanhada da Orquestra sob a regência do maestro Tiago Flores, subirá ao palco para o espetáculo Dingo Sinfônico. O grupo, que despontou na cena gaúcha e nacional, apresentará versões de suas músicas com arranjos orquestrais feitos especialmente para a ocasião.

Banda Dingo se apresentará no sábado (31), acompanhada da Orquestra sob a regência do maestro Tiago Flores -Foto: Gustavo Vargas/Festival Fronteiras

No Palácio da Justiça ocorrerá a exposição "Marcas da enchente: memórias de quem fez a diferença para superar e reconstruir" e haverá visitas guiadas na sexta-feira. No sábado, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso fará uma palestra aberta ao público, seguida de debate com o curador Fernando Schüler, abordando os desafios do Judiciário frente às emergências climáticas.

Estão previstos lançamentos de livros, com bate-papos sobre as obras mediados por professores da Unisinos. Entre eles, Dráuzio Varella, Marcelo Rubens Paiva, Lázaro Ramos e Eduardo Gianetti. Além disso, vários autores participam de sessões de autógrafos no estande da Livraria da Travessa, instalado em frente à Catedral de Porto Alegre.

A Praça da Matriz recebe a instalação "Entidades", do artista indígena Jaider Esbell (1979 - 2021), e duas animações sobre sua obra, dos artistas gaúchos Manati e Mishta, exibidas no salão do Palácio da Justiça. A Nova Acrópole também promoverá tour guiado pelo Solar Palmeiro e passeios pela Praça da Matriz.

A programação completa pode ser conferida no Festival Fronteiras . Ingressos para os diálogos e entrevistas ainda estão à venda, com preços promocionais para grupos e assinantes Fronteiras+.