Comissão de Direitos Humanos debate prisões relacionadas aos eventos de 8 de janeiro

Uma semana após a posse do presidente Lula, um grupo que defendia um golpe de Estado invadiu e depredou as sedes dos três Poderes. Centenas de pessoas foram presas.

Hélio Lopes quer ouvir familiares sobre as condições das prisões. Ele também quer debater a atuação dos órgãos de defesa dos direitos humanos e esclarecer aspectos jurídicos envolvendo as prisões.

O debate atende a pedido do deputado Hélio Lopes (PL-RJ) e será realizado a partir das 14 horas, no plenário 9.

A Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara dos Deputados discute, nesta quinta- feira (29), as prisões dos envolvidos nos eventos de 8 de janeiro de 2023.

Nenhum comentário

500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.