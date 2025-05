Estado reforça educação sanitária na região do foco da gripe aviária

As ações educativas já somam mais de 50 intervenções realizadas em escolas próximas ao foco da gripe aviária, no município de Montenegro. As atividades são adaptadas às diferentes faixas etárias — da educação infantil ao Ensino Médio, profissionalizante e de adultos — e são conduzidas pela equipe do Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (DDA/Seapi).

Nesta terça-feira (27/5), uma escola com aproximadamente 700 alunos, situada nas proximidades da detecção do foco da doença, recebeu os agentes educacionais do Estado, que trataram de temas relacionados à prevenção e à promoção da saúde sanitária. O trabalho multiprofissional ocorre paralelamente às vistorias nas propriedades rurais e às barreiras sanitárias instaladas na região. Além das escolas, agentes de saúde e casas agropecuárias de Sapucaia do Sul e Montenegro também estão sendo capacitados.

Com a conclusão dos ciclos de visitas às propriedades rurais – que serão retomados na quinta-feira (29/5) –, o foco das ações em Montenegro se volta para as atividades de educação sanitária. “A educação sanitária tem essa capacidade de decodificar informações de forma clara e objetiva, para que todos tenham acesso a um conteúdo seguro e de qualidade”, ressaltou Felipe Campos, médico-veterinário e coordenador de Educação Sanitária da Seapi.

As quatro barreiras sanitárias instaladas na região, que já abordaram 3.905 veículos, seguem operando de forma ininterrupta, com o objetivo de desinfetar cargas e reforçar as orientações sobre os cuidados necessários. A próxima rodada de visitas às propriedades situadas no raio de três quilômetros ocorrerá na quinta-feira (29). Já no raio de 10 quilômetros, o reforço das vistorias está programado para o sábado (31).

Sobre a gripe aviária

A influenza aviária, ou gripe aviária, é uma doença viral que afeta principalmente aves, mas também pode infectar mamíferos, inclusive o ser humano. A transmissão acontece pelo contato com animais doentes e também por meio da água e de materiais contaminados.

O Serviço Veterinário Oficial do Rio Grande do Sul (SVO-RS) reforça que o consumo de carne de aves e ovos armazenados em casa ou em pontos de venda é seguro, já que a doença não é transmitida por meio do consumo. Assim, não há qualquer restrição nesse sentido.

Todas as suspeitas da doença, que incluem sinais respiratórios, neurológicos ou mortalidade alta e súbita em aves, devem ser notificadas imediatamente à Seapi, por meio da Inspetoria ou Escritório de Defesa Agropecuária, pelo sistema e-Sisbravet ou pelo WhatsApp (51) 98445-2033.

Balanço até terça-feira (27/5)

Barreiras sanitárias

Quatro barreiras

Área de foco (três quilômetros): um bloqueio e duas barreiras sanitárias

Área de vigilância (dez quilômetros): uma barreira sanitária

3.905 veículos abordados e desinfetados (acumulado)

Propriedades visitadas

Área de foco (três quilômetros): 19 propriedades de subsistência (conclusão do quarto ciclo)

Área de vigilância (dez quilômetros): 255 propriedades no segundo ciclo

Equipes envolvidas

Servidores da Seapi: 34 entre fiscais estaduais agropecuários, técnicos agrícolas e de outros cargos

Servidores do Mapa: três

Servidores da prefeitura de Montenegro: cinco

Servidores da Brigada Militar: 30