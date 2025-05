CRE aprova Vivian Sanmartin para embaixada do Brasil no Camboja

Os senadores da Comissão de Relações Exteriores (CRE) aprovaram nesta quarta-feira (28) a indicação da diplomata Vivian Loss Sanmartin para chefiar a embaixada brasileira no Reino do Camboja. A indicação ( MSF 19/2025 ) teve relatório do senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) e agora vai para deliberação do Plenário.

Sanmartin será a primeira embaixadora brasileira no Camboja. Antes, a representação diplomática no país ficava a cargo da embaixada brasileira na Tailândia. Durante a sabatina, Mourão destacou a relevância estratégica do posto diante da decisão do Ministério das Relações Exteriores de abrir a nova embaixada.

— O Camboja tem dado claros sinais de aproximação com o Brasil. A recente instalação da embaixada cambojana em Brasília e a formalização da nossa representação em Phnom Penh abrem caminho para intensificar as relações bilaterais. A embaixadora será a precursora ao iniciar a representação brasileira enfatizou.

Vivian Sanmartin ingressou na diplomacia em 1994 e é a atual embaixadora brasileira na Namíbia (desde 2022) e também já chefiou a embaixada em Camarões (2018-2022). Antes disso, ela teve atuação nas representações brasileiras na Rússia, no Paraguai, na Argentina e na Áustria.