IMA promove programação interativa e convida a população a celebrar o Mês do Meio Ambiente

Em celebração ao Mês do Meio Ambiente, o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA) preparou uma programação especial, repleta de atividades educativas, culturais e interativas. A iniciativa tem como objetivo despertar o senso coletivo de responsabilidade ambiental, incentivando a participação ativa da sociedade na construção de um futuro mais sustentável.

Com a atuação integrada do setor de Educação Ambiental e das Unidades de Conservação administradas pelo Instituto, com o apoio do Governo do Estado de Santa Catarina, a programação propõe inspirar a sociedade a adotar práticas sustentáveis e a reconhecer a importância da preservação ambiental.

“A preservação ambiental e a busca pela sustentabilidade norteiam nosso trabalho o ano inteiro. No entanto, o Mês do Meio Ambiente representa uma oportunidade para ampliarmos o diálogo e fortalecermos o engajamento coletivo, por meio de iniciativas educativas que convidam cada cidadão a ser protagonista na construção de um futuro mais sustentável para Santa Catarina”, reforça a presidente em exercício do IMA, Carolina Ferreira Domingues.

Workshop

Nos dias 3 e 4 de junho de 2025, será realizado o Workshop “Unidades de Conservação Estaduais e Fauna Nativa: Um Olhar Sobre SC“, uma excelente oportunidade para quem deseja aprender mais sobre a gestão das Unidades de Conservação (UCs) em Santa Catarina, as políticas públicas de preservação e a fauna nativa.

O evento contará com palestras e discussões sobre temas fundamentais, como a criação, gestão e fiscalização das UCs, as estratégias de educação ambiental, o trabalho com fauna silvestre e a proteção das espécies ameaçadas.

Programação Workshop:

Data: 03/06/202513h00– Abertura Institucional

13h10– Exibição do vídeo sobre as Unidades de Conservação (UCs) em SC

13h15– Planejamento, Criação e Gestão das UCs em SC

14h05– Trilhas Interpretativas em UCs

15h05– Intervalo (15 minutos)

15h20– Educação Ambiental nas UCs como Estratégia de Conservação

16h20– Regularização Fundiária das UCs administradas pelo IMA SC

17h10– Espécies Exóticas Invasoras

17h40– Espaço para perguntas

18h00– Encerramento



Data: 04/06202513h15– Gestão e Fiscalização da Fauna Silvestre em Santa Catarina

14h05– Resgate e Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS)

15h00– Intervalo (15 minutos)

15h15– Flora Catarinense – Panorama e Conservação

16h00– Políticas Públicas para Conservação de Espécies Ameaçadas

16h45– Espaço para perguntas

17h00– Encerramento

Participação online ou presencialmente

O evento será gratuito e acontecerá no auditório da sede do IMA/SC. Devido à capacidade limitada de aproximadamente 50 pessoas, a participação presencial será exclusiva para os servidores do IMA, por ordem de chegada. Para o público em geral, o evento será transmitido online, com vagas limitadas. Para fazer a inscrição no evento acesse: https://forms.gle/6Pm69Ys3cYaqEbcPA

Programação nas Unidades de Conservação (UCs)

Parque Estadual da Serra do Tabuleiro (PAEST)

Data: 07/06/2025

Evento: Evento Dia do Meio Ambiente do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro

Horário: 14h

Local: Centro de Visitantes do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro

Inscrições: evento aberto

14h:30m – Roda de conversa e trilha com Eliara Antunes (cacica da Aldeia Yaka Porã)

15h:30m – Apresentação do Grupo Cultural Boi de Mamão do Tabuleiro

16h:30m- Encerramento e Café Agroecológico

Distribuição de mudas de plantas nativas

Parque Estadual Fritz Plaumann (PAEFP)

Data: 04/06/2025

Atividades Relacionadas ao Tema de Restauração Ecológica

Horário: 9h:30m

Local: Trilha da Restauração Ecológica

Com a participação de duas turmas – Agronomia e Engenharia Ambiental da UFFS – Erechim

Data: 05/06/2025

Atividades Relacionadas ao Tema de Ecologia e Morfologia

Horário: 9h:30m às 15h

Local: Auditório e Trilhas do PAEFP

Com a participação da turma de Agronomia do IFC – Concórdia



Data: 05/06/2025

Atividade de Plantio e Identificação no Bosque do PAEFP

Horário: 15h

Local: Bosque do PAEFP

Com a participação do Sicoob Crediauc



Data: 07/06/2025

Atividade: Caminhada Ecológica e Coleta de Resíduos Sólidos

Programação:

08h – Encontro no Centro Comunitário de Sede Brum

08h:30m – Caminhada até a ponte de Linha 29 de Julho

09h – Condução da atividade proposta

10h:30m – Lanche coletivo

11h – Retorno ao ponto de partida

Local: Linha 29 de Julho

Com a participação do grupo de escoteiros de Concórdia

Data: 07/06/2025

Atividade: Piquenique Consciência

14h:30m – Abertura com boas vindas na Trilha das Marrequinhas e uma mensagem sobre a importância do “Fim da Poluição Plástica”

15h – Piquenique na Trilha das Marrequinhas

Local: Trilha das Marrequinhas/ Parque Estadual Fritz Plaumann

Com a participação do grupo APLER de Concórdia

Data: 08/06/2025

Atividade: Yoga na Natureza

15h – Abertura com boas vindas no Centro de Visitantes do PAEFP

15h:15m – Aula de Yoga no Centro de Visitantes do PAEFP

Local: Parque Estadual Fritz Plaumann

Atividade gratuita com vagas limitadas (30 vagas). Inscrições somente online.Para se inscrever, acesse: https://docs.google.com/forms/d/17zPPsVJaQtJT-V4RJb9RQwCp2YgRuGbyRYO7POKC8Ck/edit

Parque Estadual Rio Canoas (PAERC)

Data: 05/06 /2025

Evento: Trilha ecológica e plantio de mudas nativas

Horário: 9h

Local: Parque Estadual Rio Canoas

Inscrições: Gratuito, faça sua reserva pelo WhatsApp (49) 98818-7363

Data: 06/06/2025 – período matutino

Evento: Oficina de Monitoramento de Fauna com Instituto Çarakura

Horário: 9h30m

Local: Parque Estadual Rio Canoas

Inscrições: Gratuito, faça sua reserva pelo WhatsApp (49) 98818-7363

Data: 06/06 – período vespertino

Evento: Capacitação sobre Espécies Exóticas Invasoras – com aula prática com OSC leão-baio

Horário: 13h30m

Local: Parque Estadual Rio Canoas

Inscrições: Gratuito, faça sua reserva pelo WhatsApp (49) 98818-7363

Data: 07/06/2025

Evento: Passeio de Caiaque na Lagoa Grande

Horário: 13h30m

Local: Parque Estadual Rio Canoas

Inscrições: Gratuito, faça sua reserva pelo WhatsApp (49) 98818-7363

Data: 08/06/2025

Evento: Rapel com a Elite Radical

Horário: A partir das 9h às 17h

Local: Parque Estadual Rio Canoas

Inscrições: Faça sua reserva pelo WhatsApp (49) 99110-9964 ou (49) 99164-1633



Parque Estadual do Rio Vermelho (PAERVE)

Data: 02/06/2025

Evento: Atividade de Restauração com voluntários da UNIMED Florianópolis

Horário: 14h às 16 h

Local: Sede do Parque Estadual do Rio Vermelho

Inscrições pelo e-mail: [email protected]

Data: 06/06/2025

Evento: Encerramento do Workshop Unidades de Conservação Estaduais e Fauna Nativa: Um Olhar Sobre SC: Trilha Ecológica do Parque Estadual do Rio Vermelho

Horário: 13h às 17 h

Local: Parque Estadual do Rio Vermelho – Praia do Moçambique

Inscrições: Atividade interna 15 servidores do IMA



Data:09/06/2025

Evento: Atividade de Restauração com voluntários do grupo Almeida Junior (Shopping Centers)

Horário: 14h às 16 h

Local: Sede do Parque Estadual do Rio Vermelho

Inscrições pelo e-mail: [email protected]



Data:28/06/2025

Evento: Atividade de Restauração com voluntários do grupo Franq Open Banking e do time Impact Hub

Horário: 8h:30m às 11h:30m

Local: Sede do Parque Estadual do Rio Vermelho

Inscrições pelo e-mail: [email protected]

Todo o mês, exceto às segundas-feiras

Trilha Ecológica do PAERVE, gerida pela Associação ECOPAERVE

Horário: 9h às 16h:30m

Local: Sede do Parque Estadual do Rio Vermelho

Para visitação da trilha o valor dos ingressos: R$ 15,00 (público em geral) e R$ 7,50 (estudantes, idosos, doadores de sangue e moradores do entorno do PAERVE), sendo que crianças com até 5 anos de idade acompanhadas de adulto pagante são isentas, assim como estudantes de escolas públicas do entorno do parque também. Professores e responsáveis por grupos de estudantes, desde que não ultrapasse 10% do total de visitantes também são isentos.

Parque Estadual Acaraí (PAEAC)

Data: 02/06/2025

Evento: Mesa redonda “As trilhas de caminhada como instrumentos de educação ambiental e atrativo turístico – apresentação e discussão técnica sobre a TLC Caminhos de São Chico”

Horário: 15:30h a 17:30h

Local: Instituto Federal Catarinense – Campus Iperoba



Data: 05/06/2025

Evento: Apresentação e discussão técnica sobre o Documentário “Acaraí”

Horário: 15h:30m

Local: Instituto Federal Catarinense – Campus Iperoba

Parque Estadual da Serra Furada (PAESF)



Data: 08/06/2025

Evento: Trilha Ecológica – Circuito da Canela Grande (30 vagas)

Horário: 9h às 13h

Local: Sede sul do parque (comunidade do Chapadão)

Inscrições: https://www.skoobtur.com/tour/circuito-da-canela-grande?to=ima



Data: 11/06/2025

Evento: Palestra sobre o Parque Estadual da Serra Furada

Horário: Matutino e Vespertino

Local: EEB Martha Cláudio Machado (Orleans/SC)

Reserva Biológica Estadual do Aguaí (REBEA)

Data: 02/06/2025

Evento: Mata Atlântica: Conhecer, cuidar e respeitar

Horário: 13h30

Local: Prefeitura de Treviso

Inscrições: treviso.sc.gov.br/funtrev



Data: 05/06/2025

Evento: Lançamento da 4a. Edição do Livro: “Os Mamíferos do Entorno da Reserva Biológica Estadual do Aguaí”

Horário: 19h

Local: ACIC Criciúma

Participação será por meio de convites

Obs.: As atividades estão sujeitas a alterações ou cancelamento em caso de condições climáticas adversas.

Sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente

O Dia do Meio Ambiente, criado pela ONU em 5 de junho de 1972, visa chamar a atenção para a importância da preservação ambiental. Durante muito tempo, o homem acreditou que os recursos naturais eram inesgotáveis, mas, ao perceber os danos causados, iniciou-se uma mobilização global para proteger a natureza, apesar dos impactos já ocorridos.

Essa data é mais que uma comemoração: é um alerta para mudar hábitos, proteger ecossistemas e preservar espécies, garantindo a vida no planeta. Problemas como o descarte inadequado de resíduos, desmatamento, poluição e desperdício de água devem estar em destaque, não só no dia 5 de junho, mas o ano todo.

O Dia Mundial do Meio Ambiente nos convida a valorizar e respeitar a natureza diariamente, adotando práticas que assegurem a sustentabilidade para as gerações presentes e futuras.