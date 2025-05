Dia do Desafio aquece rotina e mobiliza servidores do município

Na quarta-feira, 28, os servidores municipais de Tenente Portela entraram em movimento e participaram do Dia do Desafio com diversas atividades físicas. As ações foram realizadas na sede da prefeitura e em outras repartições públicas do município, integrando uma mobilização internacional que visa combater o sedentarismo e promover a saúde através da prática regular de exercícios.

Mesmo com as instabilidades climáticas, que tornaram a manhã um pouco fria e chuvosa, as atividades foram adaptadas para ambientes fechados. Isso não comprometeu o engajamento dos participantes, que suaram a camisa e aqueceram o corpo, trazendo mais disposição para a rotina de trabalho.

A iniciativa reforça a importância da atividade física como aliada na melhoria da qualidade de vida e na prevenção de doenças. O Dia do Desafio, marcado anualmente para a última quarta-feira de maio e reconhecido pela Unesco, propõe envolver a população em ações que estimulem o bem-estar físico e social.