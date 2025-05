Deputado Carlos Gomes destina recurso federal para novo espaço público

O deputado federal Carlos Gomes (Republicanos/RS) anunciou a destinação de uma emenda parlamentar no valor de R$ 400 mil para o município de Miraguaí. O recurso, previsto no Orçamento Geral da União de 2025, foi comunicado por meio de ofício encaminhado ao prefeito Leonir Hartk (Neco), ao vice-prefeito Ricardo Fink e à direção local do partido Republicanos.

Segundo o parlamentar gaúcho, a verba atende a uma solicitação do Republicanos de Miraguaí e será liberada por meio do Ministério da Economia. O valor será destinado à construção de uma rua coberta no município.

De acordo com o vice-prefeito Ricardo Fink, que esteve em audiência com o deputado Carlos Gomes ao lado do presidente do partido, Diego Afonso Calson, a obra será um espaço público pensado com carinho para atender a comunidade.

“Será uma estrutura moderna e acolhedora, que vai dar vida ao centro da cidade. Mais do que isso, será um palco de convivência, cultura e lazer”, destacou Ricardo.

A futura rua coberta deverá abrigar eventos culturais, encontros de famílias, feiras, atividades recreativas para crianças, ações voltadas à juventude e o tão esperado acampamento farroupilha.

Em nome da comunidade, o vice-prefeito agradeceu ao deputado Carlos Gomes pelo comprometimento com Miraguaí e por atender ao pedido do partido Republicanos, representado por seus vereadores, secretários municipais e membros partidários.

Com informações da Rádio Planeta FM 102.7