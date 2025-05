Agricultores prometem paralisação em rodovias gaúchas nesta sexta-feira

Agricultores gaúchos organizam uma mobilização estadual para esta sexta-feira, dia 30 de maio, com a promessa de paralisar o tráfego em diversas rodovias do Rio Grande do Sul. A principal reivindicação do movimento é a securitização das dívidas rurais — isto é, a conversão das dívidas oriundas de financiamentos agrícolas em títulos do Tesouro Nacional.

A proposta visa beneficiar produtores cujas propriedades estão localizadas em municípios que decretaram situação de emergência ou calamidade pública, ou que tiveram perdas comprovadas por laudos técnicos em razão de tragédias climáticas. A medida permitiria o pagamento da dívida em até 20 anos, com juros, viabilizando o acesso ao crédito rural por parte dos agricultores.

A mobilização busca pressionar o Congresso Nacional pela aceleração da tramitação do Projeto de Lei (PL) 320/2025, de autoria do senador Luiz Carlos Heinze (PP-RS), que trata do tema. A proposta já foi aprovada pela Comissão de Agricultura do Senado no último dia 20 de maio e agora segue para a Comissão de Assuntos Econômicos.

Segundo informações compartilhadas em grupos de produtores, mais de 40 pontos de mobilização já estão ativos em municípios como São Pedro do Sul, Coxilha, São Sepé, Cruz Alta, Tio Hugo, Formigueiro, Bagé, Garruchos, Vila Maria, Alegrete, entre outros.

Na região, o produtor rural Cristian Hermes, de Miraguaí, confirmou que haverá mobilização na cidade de Tenente Portela nesta sexta-feira (30). No entanto, ele não detalhou se haverá bloqueio da rodovia RST-472, onde os manifestantes estarão concentrados na saída para Palmitinho — local utilizado em mobilizações anteriores.

A organização conta com o apoio de diversas entidades ligadas ao setor agrícola e visa dar visibilidade à situação crítica enfrentada por muitos produtores rurais no estado.

Com informações da Rádio Planeta FM 102.7