Neve é registrada em São José dos Ausentes nesta quinta-feira (29)

A tão esperada neve chegou em São José dos Ausentes na manhã desta quinta-feira (29). Os primeiros flocos foram registrados por volta de 7h40min. No amanhecer, por volta das 6h, a temperatura no termômetro no centro da cidade marcava 2ºC.

A chuva congelada acompanhada de alguns flocos de neve foi registrada também em Cambará do Sul, nos Campos de Cima da Serra. Os registros foram gravados em vídeo por volta de 6h20min e divulgados nas redes sociais pelo astrofotógrafo Gabriel Zaparolli.

A manhã desta quinta começou com as menores temperaturas no Rio Grande do Sul em 2025. Vacaria, na Serra, registrou a mínima mais baixa, 2,1°C, na medição das 7h. A marca é inferior à então mínima do ano, observada em Bagé, na Campanha, na semana passada (2,5°C).

São José dos Ausentes, onde há registro de neve e chuva congelada, está com a estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) fora de funcionamento. A segunda menor temperatura do ano também foi contabilizada no início da manhã desta quinta: Cambará do Sul, também na Serra, registrou 2,4°C.