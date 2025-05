Comissão aprova criação de benefício financeiro para ampliar inclusão digital na Amazônia

O subsídio digital poderá ser concedido a famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), e o valor considerará a renda familiar e o custo médio dos planos de internet na região.

Ações do governo Entre outras ações, caberá ao governo federal:

Metas Conforme a proposta aprovada, os objetivos do programa serão:

A relatora, deputada Meire Serafim (União-AC), recomendou a aprovação do texto. “A inclusão digital tornou-se um direito fundamental, mas a região amazônica permanece marcada por um cenário de exclusão digital”, lamentou.

