Cooper A1 anuncia investimento de R$ 4,5 milhões em unidade de recepção de cereais

A Cooper A1 anunciou a implantação de uma nova unidade de recepção de cereais em Tenente Portela. O projeto, com investimento estimado em R$ 4,5 milhões, será instalado às margens da ERS-330 e representa mais uma etapa da expansão da cooperativa no município, onde já mantém atividades nos segmentos de supermercado, materiais de construção e agropecuária.

Na tarde de terça-feira, 27, representantes da cooperativa estiveram reunidos com o prefeito Rosemar Sala e o vice-prefeito Claudenir Scherer para tratar dos detalhes do empreendimento. Entre os assuntos discutidos, esteve o apoio da administração municipal com serviços de terraplenagem, conforme previsto na Lei de Incentivo ao Desenvolvimento Econômico.

De acordo com o presidente da Cooper A1, Lauri Slomski, a previsão é de que a nova unidade entre em operação no início do próximo ano. A estrutura deverá contribuir para o escoamento da produção agrícola da região e impactar positivamente a economia local.

Participaram da reunião o diretor da Bransilos, Enalto Pereira; o gerente de moinho, armazenagem e logística da Cooper A1, Gilnei Caumo; o gerente da unidade da cooperativa em Tenente Portela, Daniel Vicari; os secretários municipais José Rubens Hermann (Agricultura e Meio Ambiente) e Evandro dos Santos Corrêa (Transportes e Infraestrutura Rural); além do engenheiro agrônomo Gervazio Antonio Kaufmann.