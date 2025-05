Fase municipal dos JERGS reúne estudantes de Barra do Guarita em competição esportiva

Teve início nesta semana a fase municipal dos Jogos Escolares do Rio Grande do Sul (JERGS) em Barra do Guarita. O evento reúne centenas de estudantes das redes pública municipal e estadual em diversas modalidades esportivas.

Participam da competição as seguintes instituições de ensino: Escola Municipal de Ensino Fundamental Novo Horizonte, Escola Municipal de Ensino Fundamental Cecília Meireles e Escola Estadual de Ensino Médio João Leopoldo Vogt.

As disputas incluem esportes coletivos como futsal, vôlei, basquete e handebol. Na categoria do atletismo, os alunos competem em provas como corridas, salto em distância, arremesso de peso e lançamento de dardo.

A fase municipal dos JERGS tem como objetivo promover o incentivo ao esporte escolar, favorecendo a integração entre os estudantes, o desenvolvimento físico e social dos participantes e a valorização do espírito esportivo no ambiente educacional.