RSC-472 registra dois acidentes em menos de 12 horas

Dois acidentes de trânsito foram registrados na RSC-472, no trecho entre Tenente Portela e Palmitinho, durante a madrugada e manhã desta quinta-feira, 29 . A equipe do site Portela Online esteve nos locais e apurou as informações no início da manhã.

O primeiro acidente ocorreu na localidade de Filizbino, a cerca de 200 a 300 metros da igreja da comunidade. Um automóvel branco, com placas de Humaitá, tombou na pista, ficando com as quatro rodas para cima. O veículo foi encontrado no lado oposto da rodovia para quem trafega no sentido Tenente Portela – Palmitinho, posicionado à esquerda da direção do tráfego. O acidente aconteceu em uma curva acentuada. Não havia ninguém no local no momento da chegada da equipe de reportagem, e até o momento não há informações confirmadas sobre o estado de saúde dos ocupantes.

O segundo acidente foi registrado mais adiante, logo após a ponte sobre o rio Guarita, que delimita a divisa entre os dois municípios. Uma caminhonete que seguia no sentido Palmitinho – Tenente Portela saiu da pista em uma curva, a cerca de 100 a 150 metros da ponte. O veículo parou fora da pista e não tombou graças à vegetação densa, que conteve a queda. Segundo informações de amigos do condutor, que aguardavam a chegada do guincho no local, ele não sofreu ferimentos.

O site Portela Online segue acompanhando o caso e aguarda atualizações sobre as circunstâncias e possíveis desdobramentos dos acidentes.

Com informações de Sandro Medeiros - Portela Online