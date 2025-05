Terceira reunião do Ciclo de Governança da Educação promove alinhamento entre Gabinete do Governador e Rede Estadual

O governo do Estado realizou, nesta quinta-feira (29/5), a terceira reunião do Ciclo de Governança da Educação, no nível conhecido como E1, que marca a etapa de alinhamento entre a Secretaria da Educação (Seduc) e o gabinete do governador. O encontro ocorreu no Salão Alberto Pasqualini, no Palácio Piratini, e contou com as presenças do governador Eduardo Leite, da titular da Seduc, Raquel Teixeira, da titular-adjunta Stefanie Eskereski, além de coordenadores regionais, diretores de escolas e lideranças da pasta.

O evento é o ponto alto de uma série de reuniões estratégicas da educação,área tratada como prioridade por Leite, pois o propósito do governo é garantir o futuro do estudante, do professor e da sociedade. A pauta de hoje foi marcada pela análise de três indicadores da Rede Estadual: a execução do programa Agiliza Educação, o número de aulas dadas e a frequência dos estudantes. A partir desses dados, coletados nas fases anteriores do ciclo, diretores e coordenadores trouxeram relatos sobre os desafios e as boas práticas em cada uma das regiões.



"Reuniões como esta demonstram que, quando há acompanhamento constante e alinhamento entre todos os níveis da gestão educacional, os resultados aparecem. Estamos vendo excelentes exemplos de escolas que estão evoluindo em diversos indicadores. Isso mostra a importância do monitoramento, das orientações bem definidas e do trabalho conjunto. Estamos comprometidos com a qualificação da educação pública e seguiremos avançando", destacou o governador.

A abertura foi conduzida por Leite e por Raquel. Em seguida, Stefanie apresentou um panorama sobre os indicadores, contextualizando os dados que embasaram as discussões ao longo do encontro. A programação da reunião foi dividida em blocos temáticos, e os participantes também puderam discutir os resultados das ações realizadas em suas localidades.

Para Leite, quando há acompanhamento constante e alinhamento entre todos os níveis da gestão educacional, os resultados aparecem -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom

“Ter acesso aos dados e trabalhar em rede, com proximidade das nossas escolas, dos professores e dos estudantes, nos permite enxergar a realidade com mais clareza. Mas, acima de tudo, isso nos dá a responsabilidade de agir. Precisamos transformar o que identificamos – por meio dos dados e do diálogo com a rede – em ações práticas que melhorem, todos os dias, a educação que oferecemos aos nossos alunos,” afirmou Raquel.

Agiliza Educação

No primeiro momento da reunião, foram abordadas as iniciativas do Agiliza Educação, programa do governo do Estado que descentraliza os recursos e fortalece a autonomia financeira das escolas estaduais, facilitando a resolução de reparos e de pequenas reformas. Gilvana Baldin, coordenadora da 23ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE), com sede em Vacaria, citou que, nos municípios da sua região, mais da metade dos diretores foram trocados na última eleição. Com isso, surgiu a necessidade de detalhar melhor como é feita a aplicação dos recursos.

“Montamos, então, uma estratégia, com a conferência do saldo bancário de todas as contas para saber exatamente o montante de cada escola. Nossa equipe da área financeira entrou em contato com todos os diretores para verificar em que etapa estava a aplicação ou plano de ação dos recursos. Diante disso, foi feito um diagnóstico, classificando as escolas. Depois, fizemos uma força-tarefa, que foi até cada escola para prestar o apoio necessário, dando suporte àquelas que estavam com mais dificuldade”, detalhou Gilvana.

Ela relatou que a ação deu mais segurança aos diretores e permitiu constatar o engajamento das equipes diretivas. “Nós, da coordenadoria, estamos dentro das escolas, analisando dados e mostrando para os gestores o que está bom, o que não está e o que eles podem fazer”, reiterou.

Aulas dadas

O segundo momento do encontro foi dedicado ao indicador de aulas dadas, que mede a efetividade do calendário letivo. O Colégio Estadual Sete de Setembro, de Camaquã, foi reconhecido pelas boas práticas, com 100% de cumprimento do plano de ensino. A escola atende estudantes do Ensino Fundamental e do Ensino Médio e, a partir de agosto, também passará a oferecer a Educação de Jovens e Adultos (EJA).

A gestora da escola, Milena Freitas, ressaltou que a cultura da escola é voltada para o acolhimento. “O nosso ambiente escolar é muito harmônico, e nossos estudantes se sentem muito seguros. Sabemos da importância do trabalho coletivo. Por isso, as nossas reuniões são periódicas, e sempre tomamos decisões em conjunto”, contou.

Ela comentou que quando existe a necessidade de se compensar a ausência de algum professor, os próprios colegas docentes se dispõem a flexibilizar os seus horários para cobrir falta e atender aos alunos. “É um sentimento de pertencimento grande que nós adquirimos. Eu atribuo os resultados a todo esse processo, que foi gerado há anos, em que o professor deseja a excelência”, destacou.

Frequência

O último bloco temático tratou do indicador de frequência dos estudantes. Graciela Vidor, coordenadora da 21ª CRE, com sede em Três Passos, explicou que a equipe da verifica, por meio do módulo gestor, os estudantes infrequentes da regional. Segundo ela, os dados são organizados em uma planilha e enviados diretamente aos gestores escolares da região.

Além disso, ela disse que semanalmente é produzido um relatório que destaca as escolas com os melhores índices de frequência. Assessores da CRE também visitam os espaços escolares com mais frequência, conversando com os estudantes, os professores e os gestores para reforçar a importância da presença na escola.

“Como parte das ações de engajamento, os próprios estudantes estão produzindo um vídeo com o tema “Futuro coletivo – a importância do aluno na escola”. Toda segunda-feira, um assessor da CRE organiza a lista dos alunos infrequentes para mim. Eu entro em contato com os diretores das escolas para repassar os nomes e cobrar um retorno sobre as providências adotadas – se houve contato com as famílias, quais medidas foram tomadas e quais casos ainda exigem acompanhamento”, ressaltou Graciela.

Também participaram da reunião convidados do Instituto Unibanco e do programa RS Seguro. Ao final do encontro, foram definidos encaminhamentos com base nas análises realizadas. O Ciclo de Governança da Educação é estruturado em cinco níveis (E1 a E5) e tem como objetivo promover o acompanhamento contínuo dos resultados da Rede Estadual.