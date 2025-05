Parque Estadual das Araucárias completa 22 anos de preservação e história

Foto: Divulgação / IMA

Nesta sexta-feira, 30 , o Parque Estadual das Araucárias (PAEAR) celebra 22 anos de existência. A Unidade de Conservação de Proteção Integral, administrada pelo Instituto do Meio Ambiente (IMA) com apoio do Governo do Estado, é referência na proteção de duas espécies ameaçadas de extinção: o Xaxim e a Araucária, símbolo da região.

Entre os municípios de Galvão e São Domingos — este último conhecido como a Capital Catarinense das Araucárias — o Parque abriga uma rica biodiversidade e cumpre papel essencial na preservação ambiental do Oeste catarinense. O aniversário é celebrado com a comunidade e os parceiros que ajudam a manter viva a missão do PAEAR: conservar, educar e inspirar.

Sobre o Parque

O Parque Estadual das Araucárias, é um recanto preservado em meio às cidades de Galvão e São Domingos, no Oeste catarinense, e possui uma área de 612 hectares. É importante ressaltar a ocorrência de duas espécies ameaçadas de extinção na UC, a Araucaria angustifolia (araucária) e Dicksonia sellowiana (xaxim). Dentro do Parque encontra-se o Rio Jacutinga, afluente do Rio Bonito. Além de ser um importante afluente do rio Chapecó, é responsável pelo abastecimento de água do município de São Domingos.

O Parque Estadual das Araucárias conta com infraestrutura para o recebimento de visitantes (centro de visitantes, sala de ambientação), eventos (auditório e espaço aberto) e pesquisadores (casa de alojamento). Atualmente a UC conta com três trilhas ecológicas: Trilha do Mirante das Araucárias, Trilha da Cascata e Trilha da Corredeira do Rio Araçá. O local está aberto para visitação de quartas a domingos e a entrada é gratuita.

Todas as informações sobre a unidade estão disponíveis no site do IMA

Visitação

O Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA) administra Unidades de Conservação (UCs) da categoria Parque que permitem a visitação pública, e da categoria Reserva Biológica, onde o manejo ambiental é restrito e o acesso só é permitido a pesquisadores. O agendamento de visitas a todas as Unidades pode ser realizado de forma on-line neste link.

O contato com a equipe do parque pode ser feito pelo WhatsApp: (49) 98801-8903 e também pelo e-mail: [email protected]