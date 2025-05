EMEI Meu Primeiro Passo promove atividade sobre educação fiscal

A Escola Municipal de Educação Infantil Meu Primeiro Passo, em Derrubadas, realizou uma atividade especial voltada à educação fiscal, em parceria com a equipe da Cresol Raiz. A ação envolveu todas as turmas da instituição e buscou, de forma lúdica, conscientizar os alunos sobre a importância de exigir a nota fiscal e o uso responsável do dinheiro.

A atividade teve início com a contação da fábula “O Imposto de Renda e o Rei da Selva”, apresentada pela vice-diretora e professora Mara Cristína Rigo da Rocha. Em seguida, foi realizada uma dinâmica chamada “mercadinho”, conduzida pelas professoras Tailine Andressa Ruff Selle, Tais Fernanda Calgaro Giacomini e Elisângela Machado, em conjunto com as colaboradoras da Cresol Raiz, Jussana Gabriela Rigo e Leidiane Cristina Barella.

Participaram da dinâmica os alunos das turmas Pré-Escolar I-A, I-B e II, que simularam compras em um ambiente de mercado, aprendendo a lidar com o dinheiro fictício e a solicitar a nota fiscal. A proposta tem como objetivo trabalhar, desde cedo, conceitos de cidadania e responsabilidade social.

A partir da atividade, os conteúdos relacionados à educação fiscal continuarão a ser desenvolvidos em sala de aula, por meio de jogos, visitas ao comércio local, análise de notas fiscais, produção de cartazes e outras atividades pedagógicas. Também serão abordadas práticas de consumo consciente e descarte adequado de embalagens.

A iniciativa tem ainda o propósito de envolver as famílias, reforçando a importância de valorizar o comércio local e de exigir a nota fiscal, o que contribui para que os tributos retornem em forma de serviços e investimentos no município.

A ação contou com o apoio da diretora Elisabete Cegelski Webler e da equipe da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.