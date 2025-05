Comissão aprova criação de protocolos de urgências cardiovasculares no SUS

O projeto altera a Lei 14.747/23 , que institui o mês de setembro como o mês de conscientização sobre as doenças cardiovasculares.

Mudanças no texto original O texto aprovado foi a versão adotada anteriormente pela Comissão de Saúde para o Projeto de Lei 5972/23 , do deputado Rafael Simoes (União-MG).

Por tramitar em caráter conclusivo, o projeto poderá seguir diretamente para análise do Senado Federal, a menos que haja recurso para ser analisado pelo Plenário da Câmara.

O tratamento trombolítico refere-se ao uso de medicamentos para desobstruir artérias bloqueadas durante um infarto e restaurar o fluxo sanguíneo. Segundo o texto, os critérios de segurança e eficácia do procedimento serão definidos posteriormente pelo órgão competente.

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que prevê a criação de protocolos de atendimento para urgências cardiovasculares no Sistema Único de Saúde (SUS), com a adoção de medidas trombolíticas em unidades de pronto atendimento.

