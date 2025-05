TecnoHorti 2025 destaca inovação e sustentabilidade na produção de hortaliças

Evento acontece no dia 3 de junho, na Estação Experimental da Epagri em Itajaí, com foco em tecnologias orgânicas e respeito ao meio ambiente – Fotos: Renata Rosa, jornalista bolsista da Epagri/Fapesc

A Estação Experimental da Epagri em Itajaí sedia na próxima terça-feira, 3, o TecnoHorti 2025 – Showroom de Tecnologias para a Produção Orgânica de Hortaliças. Realizado durante a Semana do Meio Ambiente, o evento vai reunir dezenas de agricultores, estudantes, técnicos, autoridades e representantes de entidades para conhecer inovações sustentáveis que estão transformando a horticultura em Santa Catarina.

Foto: Reprodução/Secom SC

A programação começa às 7h, com visitas técnicas guiadas por engenheiros-agrônomos, que apresentarão cultivos protegidos, plantio direto a céu aberto e áreas de compostagem — todos focados na produção orgânica de hortaliças, livres de defensivos químicos.

Seis vitrines tecnológicas em destaque

O evento será realizado no Centro de Referência de Produção Orgânica de Hortaliças da Epagri, um polo de pesquisa e inovação voltado ao desenvolvimento de soluções sustentáveis para o campo. Ao todo, seis vitrines tecnológicas estarão abertas à visitação:

Unidade de Compostagem– mostra como resíduos agrícolas são transformados em adubo orgânico de alta qualidade; Produção de Mudas Orgânicas– atende a nova exigência das Normas da Produção Orgânica no Brasil, válidas a partir de 2026; Biofertilizantes Aeróbicos– fermentado líquido que promove o crescimento das plantas e o controle de doenças do solo; Cultivares Orgânicos da Epagri– variedades como a alface Litorânea, o tomate Kaiçara e novos materiais em desenvolvimento (pimentões, tomate cereja, rúcula e alface de inverno). Sistema de Plantio Direto de Hortaliças (SPDH)– tecnologia consagrada para o manejo sustentável do solo; Cultivo Suspenso de Hortaliças– inovação que valoriza a ergonomia e humaniza o trabalho no campo.

Conhecimento técnico para transformar o campo

Além das visitas, o TecnoHorti 2025 contará com palestras técnicas ministradas por especialistas de empresas parceiras, com temas alinhados à produção orgânica e ao uso responsável dos recursos naturais:

Cultivo de Plantas em Ambiente Protegido– José Lopes Junior (Extraplast)

Manejo Biológico de Doenças e Pragas– Antonio Toaldo Giumbelli (Ballagro)

Matrine no Controle de Pragas em Sistemas Orgânicos– Orildo Duarte (Dinagro)

O evento também inclui a demonstração de máquinas agrícolas voltadas ao plantio direto de hortaliças.

Compromisso com o futuro

Para o supervisor de pesquisa da Estação Experimental da Epagri de Itajaí e um dos coordenadores do evento, Alexandre Visconti, desenvolver tecnologias sustentáveis é um compromisso com o futuro da agricultura. “Cada inovação que vamos apresentar – seja no cultivo protegido, no uso de biofertilizantes ou no manejo do solo – busca garantir alimentos mais saudáveis, preservar os recursos naturais e valorizar o agricultor”, destaca.

Visconti reforça que a agricultura orgânica exige conhecimento técnico e planejamento, e que a pesquisa tem papel fundamental na transformação de práticas tradicionais em soluções inovadoras, produtivas e sustentáveis. “As vitrines tecnológicas foram desenvolvidas com base em anos de estudo e diálogo com os produtores. São provas concretas de que é possível produzir mais com menos impacto ambiental, cuidando do solo, da água, da biodiversidade e das pessoas.”

Serviço

O que: TecnoHorti 2025 – Showroom de Tecnologias para a Produção Orgânica de Hortaliças

TecnoHorti 2025 – Showroom de Tecnologias para a Produção Orgânica de Hortaliças Quando: 3 de junho, a partir das 7h

3 de junho, a partir das 7h Onde: Estação Experimental da Epagri – Rodovia Antônio Heil, 6800, Bairro Itaipava, Itajaí (SC)

Estação Experimental da Epagri – Rodovia Antônio Heil, 6800, Bairro Itaipava, Itajaí (SC) Inscrições: Devem ser feitas previamente no escritório local da Epagri. Não haverá inscrições no local.

Devem ser feitas previamente no escritório local da Epagri. Não haverá inscrições no local. Mais informações e entrevistas: Alexandre Visconti, supervisor de pesuqiosa da Estação

Alexandre Visconti, supervisor de pesuqiosa da Estação Experimental da Epagri de Itajaí e um dos coordenadores do evento, fone (47) 3398-6315

