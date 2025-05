Música, arte e nomes conhecidos da cultura contemporânea marcam o primeiro dia do Festival Fronteiras

Apresentações musicais gratuitas, saraus, exposições e diálogos com nomes conhecidos da cultura e do pensamento contemporâneo marcaram o primeiro dia do Festival Fronteiras, no Centro Histórico de Porto Alegre, nesta sexta-feira (30/5). Apresentado pelo governo do Estado, o evento tem uma programação imersiva em oito palcos no entorno da Praça da Matriz.

Entre os destaques do primeiro dia, Edu Martins e Orquestra sobem ao palco montado emfrente aoMonumento a Júlio de Castilhos com uma apresentação em homenagem ao poeta e compositor Antônio Cícero, às 19h30. No auditório do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS), Juarez Fonseca e Duca Leindecker conduzem o sarau “Música no Memorial: a favor do vento”, às 19h.

Também no prédio do MP-RS, a exposição fotográfica “Sob as águas: bravura e resistência” pode ser visitada durante todo o período do evento. Já no Palácio da Justiça, o público pode conferir a mostra “Marcas da enchente: memórias de quem fez a diferença para superar e reconstruir”, além de participar de visitas guiadas no decorrer do dia.

A programação musical segue no sábado (31), com o espetáculo Dingo Sinfônico, que reúne a banda Dingo e a Orquestra sob regência do maestro Tiago Flores, em versões orquestrais inéditas das músicas do grupo, que se destacou na cena gaúcha e nacional. No centro da Praça da Matriz, a instalação “Entidades”, do artista indígena Jaider Esbell (1979-2021), é acompanhada por animações inspiradas na obra, criadas pelos artistas gaúchos Manatit e Mishta.

A primeira atividade do festival ocorreu com sala lotada, no Palco Arena, em um diálogo entre os jornalistas Malu Gaspar e Pedro Bial, que debateram os desafios do jornalismo contemporâneo, a influência das redes sociais e a narrativa do poder no Brasil. A conversa foi mediada pelo curador do festival, Fernado Schüler.

Ainda pela manhã, o médico e escritor Drauzio Varella compareceu no Teatro Simões Lopes Neto, lotado, para um bate-papo com a jornalista Mariana Ferrão, falando sobre saúde física e mental. Na sequência, participou de uma conversa, no Palco Arena, com o professor da Unisinos, Gustavo Borba, sobre o seu novo livro "O Sentido das Águas".

Outros diálogos foram destaques com nomes como Mia Couto, Itamar Vieira Júnio, Álvaro Machado Dia e Martha Gabriel, além de entrevistas conduzidas por Fabrício Carpinejar com Pedro Bial, Maria Ribeiro, Elisama Santos e Agualusa. A programação inclui, também, lançamentos de livros, bate-papos com autores mediados por professores da Unisinos e sessões de autógrafos no estande da Livraria da Travessa, em frente à Catedral.

O Festival Fronteiras segue até sábado (31), com atividades gratuitas e ingressos promocionais para os diálogos e entrevistas disponíveis para grupos e assinantes Fronteiras+. A programação completa pode ser conferida no Festival Fronteiras .