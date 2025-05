Congresso recebe iluminação vermelha em apoio ao Dia Internacional da Dignidade Menstrual

O prédio do Congresso Nacional ganha cor vermelha nesta sexta-feira (30) e sábado (31) para conscientização sobre o Dia Internacional da Dignidade Menstrual. Esta data, criada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), visa promover a educação menstrual e destacar a importância de atitudes positivas em relação à menstruação. A iluminação atende pedido da deputada Tabata Amaral (PSB-SP).

A pobreza menstrual é a falta de infraestrutura, recursos e conhecimento sobre cuidados com relação à menstruação. Afeta pessoas em situação de pobreza e vulnerabilidade, como é o caso das pessoas em situação de rua e das mulheres privadas de liberdade. Por isso, é essencial a implementação de ações e políticas de saúde para reverter esse quadro no Brasil e garantir direitos a todas as mulheres que menstruam.

Distribuição gratuita de absorventes

A Lei 14.214/21 já exige a distribuição gratuita de absorventes nas farmácias populares para mulheres de baixa renda ou em situação de rua. No entanto, ainda existem barreiras burocráticas que dificultam o acesso a esse benefício.

Para promover a dignidade menstrual através de redes de solidariedade, a Câmara dos Deputados realizou a 2ª Campanha pela Dignidade Menstrual. Nos meses de março e abril, a campanha arrecadou milhares de absorventes, que foram doados a cinco instituições que atendem mulheres em situação social e econômica difícil.

História

Em 2014, na Alemanha, foi criado o Dia Internacional da Higiene Menstrual, celebrado em 28 de maio. Hoje, essa data é comemorada em mais de 50 países, promovendo conhecimento e acesso a itens de higiene para meninas e mulheres em todo o mundo.